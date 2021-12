Abu Dhabi: Andy Murray schlägt Nadal - im Finale gegen Andrey Rublev

Andy Murray hat das heißerwartete Duell mit Rafael Nadal bei den Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi in zwei Sätzen für sich entschieden. Im Endspiel des Show-Events trifft der Schotte nun auf Andrey Rublev.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.12.2021, 19:05 Uhr

Andy Murray zeigt zurzeit bei den Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi groß auf

Andrey Rublev hat bereits am Nachmittag sein Ticket für das Endspiel in Abu Dhabi lösen können. Der Russe besiegte Denis Shapovalov in einer kurzweiligen und umkämpften Partie schlussendlich in drei Sätzen. Bitteres Detail für den Kanadier: Just bei Matchball im dritten Durchgang unterlief Shapovalov ein Doppelfehler, der schließlich den Sieg für Rublev fixierte.

Im Endspiel trifft der Weltranglistenfünfte nun auf den Schotten Andy Murray, der im Duell mit Rückkehrer Rafael Nadal erneut eine großartige Leistung zeigte und in zwei Sätzen die Oberhand behalten sollte. Im ersten Durchgang profitierte der ehemalige Weltranglistenerste noch von Startschwierigkeiten bei Nadal, Satz zwei schließlich war lange äußerst ausgeglichen.

Nadal am Sonntag gegen Shapovalov

Schlussendlich war es ein spätes Break beim Stand von 5:5, das für die Entscheidung zu Gunsten von Andy Murray sorgen sollte. Der Schotte servierte das Match wenig später ohne Probleme aus und machte den Finaleinzug perfekt. Für Rafael Nadal setzte es also beim ersten Match nach seiner Verletzungspause eine Niederlage, wenngleich sich der Spanier über weite Strecken durchaus positiv präsentierte.

Zudem bekommt der 20-fache Major-Sieger am morgigen Sonntag eine weitere Chance auf einen Erfolg in Abu Dhabi, Nadal trifft im Spiel um den dritten Platz auf Denis Shapovalov. Das große Endspiel bestreiten schließlich Andy Murray und Andrey Rublev.