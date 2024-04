ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Borna Coric im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Borna Coric. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livesream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 21:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum siebenten Mal auf Borna Coric

Es wird das siebente Treffen zwischen Alexander Zverev und Borna Coric werden, das erste auf Sand. Zverev hat die beiden letzten Matches gegen Coric gewonnen, geht auch in das Treffen in Madrid als Favorit.

Denn die deutsche Nummer eins hat in das Caja Magica schon zwei Mal den Titel geholt. Und die Form von Zverev ist trotz des recht frühen Ausscheidens in München gegen Cristian Garin eigentlich gut.

Zverev vs. Coric - hier gibt es einen Livestream

