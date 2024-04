ATP Masters Madrid: Alexander Zverev lässt Borna Coric keine Chance

Alexander Zverev ist mit einem 6:3 und 6:2 gegen Borna Coric in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort trifft er auf Denis Shapovalov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2024, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev hatte mit Borna Coric diesmal keine Probleme

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev hat einen sehr guten Tag der deutschen Tennisprofis in Madrid standesgemäß abgerundet. Nachdem bereits Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers eingezogen waren, legte Zverev in der Night Session auf dem Court Manolo Santana mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Borna Coric nach. Nun wartet Denis Shapovalov auf die deutsche Nummer eins.

Daniel Altmaier hatte schon früher am Nachmittag gegen Arthur Fils ebenso in zwei Sätzen gewonnen wie etwas später auch München-Champion Jan-Lennard Struff gegen Jaume Munar. Altmaeir trifft in der dritten Runde auf Hubert Hurkacz, Struff auf den Franzosen Ugo Humbert.

Auch Alcaraz weiter

Zverev diktierte das Match gegen Coric von Beginn an, der Kroate musste viel riskieren, um überhaupt zu Punkten zu kommen. Zverev dagegen schlug solide auf. Und musste nach der enttäuschenden Viertelfinal-Niederlage gegen Cristian Garin in München noch nicht seine ganze Kunst aufbieten.

Zverev war nicht der einzige zweimalige Madrid-Champion, der sich am Freitag durchsetzen konnte: Carlos Alcaraz, 2022 und 2023 Champion in der Caja Magica, gewann gegen Alexander Shevchenko problemlos mit 6:2 und 6:1.

Für den größten Aufreger des Tages sorgetn aber parallel zu Zverev Holger Rune und Mariano Navone: Der Argentinier führte schon mit 7:5, 6:5 und 30:15, servierte dann zwei Doppelfehler. Rune gewann den zweiten Satz noch im Tiebreak, führte im dritten schnell mit 5:1. Nur um sich dann noch mit Ach und Krach zum 5:7, 7:6 (2) und 6:4 zu retten.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid