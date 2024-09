Acapulco steht schon wieder unter Wasser!

Wie schon im vergangenen Jahr hat ein Hurrikan die Tennisanlage in Acapulco schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bis zum nächste 500er-Turnier ist zum Glück noch etwas Zeit.

© Instagram / David_Vipper So sieht es derzeit in Acapulco aus

In manchen österreichischen Regionen kann man die Szenen, die sich nun schon zum zweiten Mal in Acapulco abspielen, nur allzu gut nachvollziehen: denn die Überschwemmungen haben neben allzu vielen privaten Häusern natürlich auch Tennisanlagen betroffen. Seien es Freiplätze, seien es solche in der Halle.

In Acapulco steht nach einem Hurrikan nun auch wieder alles unter Wasser. We schon im vergangenen Jahr. Damals hat es ja auch Cancun, den Austragungsort der WTA-Finals, mehr oder weniger schwer getroffen.

Nun steht die nächste Ausgabe des bei Spielern außerordentlich beliebten ATP-Tour-500-Events ja erst im Februar 2025 an. Zeit also, sich zunächst einmal um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Und dann mit der Wiederinstandsetzung der Tennisanlage zu beginnen.