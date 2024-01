"Air Djokovic" - als Daniil Medvedev mit einsteigen durfte

Auf dem Court haben sich Daniil Medvedev und Novak Djokovic schon große Fights geliefert. Ansonsten herrscht zwischen den beiden schon länger ein sehr gutes invernehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 09:22 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Novak Djokovic haben abseits des Courts ein gutes Einvernehmen

Ein paar Schritte sind ja noch zu gehen bis zu einem potenziellen Treffen von Novak Djokovic und Daniil Medvedev bei den Australian Open 2024. Es könnte schließlich nur im Finale so weit sein, wie schon vor drei Jahren, als sich Djokovic doch erstaunlich problemlos durchsetzen konnte. Nach seinem makellosen Erfolg gegen Adrian Mannarino steht der serbische Rekordchampion schon im Viertelfinale, Daniil Medvedev kann morgen mit einem Sieg gegen Nuno Borges nachziehen. Was auch den schönen Nebeneffekt mit sich bringen würde, einen gut aufgelegten Meddy im Interview auf dem Court und danach bei der Pressekonferenz zu erleben.

So wie nach dem Match gegen Félix Auger-Aliassime, das Medvedev in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Da schilderte der Russe seine frühen Erfahrungen mit Branchenprimus Djokovic.

Medvedev fliegt bei Djokovic mit

Vor vielen Jahren, zu Beginn seiner Karriere, hätte er mit Novak Djokovic trainiert. Und die Sprache kam auf den bevorstehenden Davis-Cup-Vergleich zwischen Serbien und Russland. Den ersten für Medvedev überhaupt. Er habe Djokovic gefragt, ob dieser spielen werde. "Ja, ich werde hinfliegen. Wann kommst Du?" Antwort Medvedev: "Samstag." Vorschlag Djokovic: "Soll ich Dich mitnehmen?" Nachdem er eigentlich eine scheue Person sei, habe er das Angebot auf den Trip in Djokovics Privatflieger zunächst abgelehnt. Am Ende sind die beiden aber doch gemeinsam geflogen.

"Das ist es, was die Leute nicht über Novak wissen", erzählte Medvedev weiter. "Auf dem Court kann er richtig tough seon, so wie ich auch. Aber ich habe ihn das erste Mal getroffen, als ich Nummer 400 der Welt war. Jetzt bin ich die Nummer drei, war schon Nmmer eins. Aber mein Gefühl ist, dass er mich immer gleich behandelt hat. Ich mag das an ihm."

