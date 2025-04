Alcaraz: Nadal sollte “nicht der Maßstab sein”

Finaltag beim ATP-500-Turnier in Barcelona! Für Carlos Alcaraz wäre es der dritte Titelgewinn in in der spanischen Großstadt, Holger Rune kämpft um seine erste Trophäe bei dem Sandplatzturnier.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.04.2025, 13:44 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz kämpft heute um seinen dritten Titel in Barcelona

Alcaraz und Barcelona – das passt einfach. Vier Teilnahmen, zwei Titel – und der dritte Turniersieg ist nur noch ein Match entfernt. Gleichzeitig wäre es der unglaubliche 19. Karrieretitel des erst 21-jährigen Alcaraz – etwas, das man bei all seinen Erfolgen leicht vergisst. Erst letzte Woche sicherte sich Alcaraz den Masters-Titel in Monte Carlo. In Barcelona zeigt der vierfache Grand-Slam-Sieger ebenfalls herausragendes Tennis, das von Match zu Match an Qualität gewann – Halbfinalgegner Arthur Fils blieb gegen das dominante Spiel des Spaniers ratlos zurück.

Verwöhnte Erwartungen durch den King of Clay

Gleichzeitig spürt Alcaraz aber auch den Druck der spanischen Fans, wie er auf der gestrigen Pressekonferenz erklärte. „Wir hatten viele gute Sportler in Spanien, und wir haben uns an den Erfolg gewöhnt.“ Ein Hauptgrund für die verwöhnten Erwartungen sei natürlich Rafael Nadal, der in Barcelona unglaubliche zwölf Mal triumphierte – nicht umsonst trägt der Center Court den Namen „Pista Rafa Nadal“.

„In Spanien hat Rafa, ebenso wie die anderen Giganten, die Messlatte sehr hochgelegt – und das sollte nicht der Maßstab sein. Wenn wir nicht gewinnen, wird alles als Misserfolg angesehen“, so der vierfache Grand-Slam-Champion weiter. Gleichzeitig ist Alcaraz unglaublich dankbar für die Unterstützung, die er bei dem Sandplatzturnier zu spüren bekommt.

Von U12-Konkurrenten ins ATP-Finale

Der gleichaltrige Rune kann mit viel Selbstbewusstsein in sein zweites Endspiel der Saison gehen. Zunächst besiegte er Titelverteidiger Casper Ruud im Viertelfinale, danach ließ er Karen Khachanov souverän hinter sich. Mit dem Sieg gegen Khachanov kehrt der Däne zudem wieder in die Top 10 der Welt zurück.

Im direkten Vergleich führt Alcaraz mit 2:1 Siegen. Eine Begegnung auf Sand hat es bisher allerdings noch nicht gegeben. Die beiden Profis kennen sich allerdings bereits aus ihren Junior-Tagen, in denen sie unter anderem in der U12- und U14-Konkurrenz aufeinandertrafen. „Es wird fantastisch sein, gegen ihn (Rune) in einem ATP-500-Finale zu spielen“, sagte Alcaraz. Das Finale ist für 16:00 Uhr angesetzt.

