ATP-Masters Toronto: Ist Arthur Fils schon wieder bereit für einen Coup?

Arthur Fils ist am Mittwoch in Toronto nach mehrmonatiger Pause erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Heute wartet mit Jiri Lehecka die erste schwierige Prüfung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 07:15 Uhr

Eine der schlauen Statistiken der ATP weist ja die Qualität des Rückschlags aus, mit der Bestnote 10,0. Ob diese jemals zu erreichen ist? Vielleicht früher einmal von Novak Djokovic in dessen besten Tagen. In Runde zwei des ATP-Masters-1000-Turniers von Toronto reichte jedenfalls eine schöne 6,8, um die Riege der gesetzten Spieler anzuführen. Was möglicherweise am schnellen Geläuf in Ontario liegt.

Arthur Fils jedenfalls, der Return-Champion vom Mittwoch, wird es gerne genommen haben. Schließlich war dies sein erstes Match seit dem unfreiwilligen Rückzug aus Roland-Garros, wo Fils nach dem episch erkämpften Erfolg gegen Jaume Munar aufgrund eines Ermüdungsbruchs nicht weiterspielen konnte. Apropos: Der kommende Gegner in Toronto, Jiri Lehecka, hat im vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen.

Der Rückschlag von Fils scheint nach der langen Pause also in Ordnung zu sein. Was angesichts seines Auftaktgegners Pablo Carreno Busta nicht weiter verwundert. Der Spanier ist nicht verdächtig, in die Riege der Serve-Bots eingeteilt zu werden.

Sinner und Alcaraz in Toronto nicht dabei

Die Saison bis Paris ist für den 21-jährigen Fils ordentlich, wenn auch nicht überragend verlaufen. In Indian Wells wie aus in Miami erreichte der Franzose jeweils das Viertelfinale, verlor gegen Daniil Medvedev und ein paar Tage später gegen Jakub Mensik. In Erinnerung ist wohl am ehesten der Auftritt gegen Carlos Alcaraz in monte-Carlo geblieben, wieder in der Runde der letzten acht. Da hatte Fils den späteren Champion am Rande einer Niederlage, verlor letztlich doch in drei Sätzen.

Jett aber ist Arthur Fils wieder da. Wie stark wird schon der Prüfstein Jiri Lehecka zeigen. Das bislang einzige Treffen mit dem Tschechen konnte Fils im vergangenen Herbst im Davis Cup knapp in drei Sätzen für sich entscheiden.

Ist Fils in Toronto schon bereit für einen großen Coup? Das käme sicherlich überraschend. Andererseits: Wenn sich Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bei einem 1000er eine Auszeit gönnen, dann sollte man diese Chance am Schopf packen. Was aber nicht nur für Arthur Fils gilt.

