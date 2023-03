Alcaraz überrollt Bagnis zum Auftakt in Miami

Wer sich gefragt hat, ob Carlos Alcaraz überspielt oder müde nach Miami reist, der weiß nach seiner ersten Runde in Florida: auf keinen Fall. Der Spanier zerlegte den Argentinier Facundo Bagnis regelrecht mit 6:0, 6:2. Und in dieser Form scheint diese Frage berechtigter denn je: Wer soll diesen Mann schlagen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 22:54 Uhr

Carlos Alcaraz ist auch in Miami der Topfavorit auf den Titel

Das Schlimmste für einen Tennisspieler ist, wenn er vom Publikum oder gar vom Gegner Mitleid abbekommt. So ist es Fecundo Bagnis in seiner Begegnung gegen Carlos Alcaraz in der ersten Runde von Miami ergangen. Der Argentinier konnte erst nach acht Spielen, die er in Folge verloren hatte, sein erstes Game gegen seinen übermächtigen Gegner holen.

Dementsprechend frenetisch wurde das beim Stand von 6:0 und 2:0 für Alcaraz vom Publikum gefeiert und auch Alcaraz konnte sich einen Schmunzler bei dem ersten Game-Gewinn seines Gegners nicht verkneifen. Sonst ist die Geschichte des Matches schnell erzählt: Der Weltranglisten-Erste präsentiert sich weiter in bestechender Form und viele Gegner, wie auch Bagnis, finden überhaupt keinen Zugriff zu dem Spiel des Spaniers. Er kann einfach jeden Schlag besser als sein Gegenüber. 6:0 und 6:2 hieß es am Ende für ihn gegen den tapferen Argentinier.

So wird der Turniersieg in Miami wohl auch 2023 nur über Alcaraz laufen, der sich momentan anscheinend nur selbst schlagen kann. Wenn er sich aber an 2022 orientiert, sind die Aussichten für seine Gegner wenig berauschend. Denn schon im Vorjahr war der 19-Jährige in Miami nicht zu schlagen. Nur damals waren die Ergebniss etwas knapper.