Alcaraz und Navarro gewinnen Garden Cup im Madison Square Garden

Endlich wieder mal war Tennis angesagt im legendären Madison Square Garden in New York - wenn auch nur auf Showkampfebene. Carlos Alcaraz und Emma Navarro waren die Sieger.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 12:09 Uhr

© Getty Images Emma Navarro, Ben Shelton, Jessica Pegula, Carlos Alcaraz

Dafür hatte man den “Garden Cup” ins Leben gerufen, und Emma Navarro und Caros Alcaraz waren also die beiden Akteure mit dem grünen Daumen.

Navarro, eine der Aufsteigerinnen des Jahres, schlug Landsfrau Jessica Pegula im US-Duell mit 7:6, 7:5. “Ich kann gar nicht glauben, dass wir hier im ‘Garden’ sind und Tennis spielen. Das ist so cool!”

Tatsächlich war die Mehrzweckarena in New York bereits Schauplatz legendärer Events, wie den ersten beiden Boxkämpfen zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier. “Piano Man” Billy Joel trat hier bereits mehr als 100 Mal auf. Außerdem tragen die New York Knicks (Basketball) und New York Rangers (Eishockey) hier ihre Heimspiele aus.

Auch im Tennis ist der “MSG” ein Event, an das Romantiker gerne denken: Von 1970 bis 1989 fand hier auch das Saisonabschlussturnier der Herren statt, das Masters (Vorgänger der ATP Finals), die Damen spielten hier zwischen 1979 bis 2000.

“Es ist so etwas Besonderes, in dieser Arena zu spielen”, sagte Nacarro. “Es ist verrückt: Gestern waren wir noch hier, als die Knicks gespielt haben. Heute ist hier ein Tennisplatz aufgebaut.”

Alcaraz will Australian-Open-Titel 2025

Alcaraz besiegte im Anschluss Ben Shelton mit 4:6, 6:2, [1:0].

Unter den Zuschauern natürlich auch einige Prominenz, unter anderem Federer-Hardcore-Fan und Vogue-Chefin Anna Wintour.

Die Tennispause in der Off-Season ist für einige damit also schon passé. Alcaraz hat nämlich seinen nächsten Show-Start schon am Freitag im US-amerikanischen Charlotte.

Sein Augenmerk liegt aber, wie soll's anders sein, bereits auf dem Australian-Open-Titel, wie er erklärte. Es ist der einzige Majortitel, der ihm noch fehlt. “Das ist mein großes Ziel in 2025”, sagte er.