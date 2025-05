ATP Masters Rom: Francisco Cerundolo als Gradmesser – Wie weit ist Jannik Sinner wirklich?

Die ersten zwei Runden in Rom verliefen für Jannik Sinner ziemlich problemlos. Im Achtelfinale wartet mit Francisco Cerundolo nun die erste Standortbestimmung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 19:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner erreichte das Achtelfinale in Rom ohne Satzverlust

Vier Sätze gespielt, vier Sätze gewonnen. Jannik Sinner hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom souverän das Achtelfinale erreichte. Nach seinem Auftakterfolg über Mariano Navone schlug der Südtiroler, der zuletzt eine dreimonatige Dopingsperre abgesessen hatte, den niederländischen Lucky Loser Jesper de Jong am Montag klar mit 6:4 und 6:2.

“Es war ein ganz anderes Match als das erste”, bezog sich Sinner nach dem Match auf die veränderten Bedingungen. Hatte der Weltranglistenerste gegen Navone noch am Abend gespielt, musste er gegen de Jong am Nachmittag ran. Vor allem im ersten Satz hatte der 23-Jährige auf dem Campo Centrale dabei durchaus seine Probleme, Zweifel über den Ausgang des Matches kamen freilich nie auf.

Das könnte am Dienstag durchaus anders sein, bekommt es Sinner im Achtelfinale doch mit Francisco Cerundolo zu tun. Der Argentinier feierte in dieser Saison bereits 26 Siege und liegt im Race to Turin auf Rang acht. Auch in Rom präsentierte sich der 26-Jährige, der zuletzt im Halbfinale von Madrid am späteren Sieger Casper Ruud gescheitert war, bislang in starker Form.

Cerundolo gewann 2023 in Rom gegen Sinner

Sowohl gegen den chilenischen Vorjahresfinalisten Nicolas Jarry als auch gegen den Österreicher Sebastian Ofner blieb Cerundolo ohne Satzverlust. “Er ist ein fantastischer Spieler und spielt eine großartige Saison”, zeigte sich Sinner vor seinem nächsten Gegner gewarnt. Um weiterhin im Turnier zu bleiben, werde er sich steigern müssen.

Gleichzeitig komme die Standortbestimmung gegen Cerundolo wenige Wochen vor den French Open nicht ungelegen, erklärte Sinner: “Genau solche Herausforderungen brauche ich.” Das bislang letzte Duell der beiden ging übrigens vor zwei Jahren ebenfalls im Achtelfinale von Rom über die Bühne. Sieger damals: Francisco Cerundolo.

Hier das Einzel-Tableau in Rom