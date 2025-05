ATP Masters Rom: Sebastian Ofner vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream, Liveticker

Sebastian Ofner trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 21:33 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner fordert Francisco Cerundolo

Sebastian Ofner könnte sich an seinem 29. Geburtstag selbst das schönste Geschenk machen. Der Österreicher trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom auf den an Position 17 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo.

Mit Frances Tiafoe schaltete Ofner in der zweiten Runde bereits die Nummer 15 des Turniers aus. “Das war definitiv das beste Match nach meinem Comeback”, erklärte der Steirer, der sich im Vorjahr zwei Fersenoperationen unterzogen hatte. Im Head to Head mit Cerundolo liegt Ofner 0:2 zurück.

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom