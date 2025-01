Alcaraz unzufrieden über Djokovic-Losung : „Nicht der richtige Gegner“

Carlos Alcaraz traf bereits sieben Mal auf Novak Djokovic: Dreimal im Halbfinale und viermal im Finale. Ihr achtes Aufeinandertreffen wird so früh wie noch nie in einem Turnier stattfinden - im Viertelfinale der Australian Open 2025.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 15:15 Uhr

© Getty Images Alcaraz trifft im Viertelfinal der Australian Open auf Novak Djokovic

Es ist das Viertelfinall-Match schlecht hin – Alcaraz gegen Djokovic – eine Ansetzung, die es bisher frühestens im Halbfinale gegeben hat.

Das letzte der bisher sieben Aufeinandertreffen stand schon unter epischen Sternen. Bei den Olympischen Spielen in Paris sicherte sich Djokovic nach zwei Sätzen im Tiebreak die Goldmedaille. Eine Revange für das gewonnene Wimbledon-Finale, das nach dominierenden drei Sätzen an Alcaraz ging.

Auf die Frage, wie der 21-Jährige dem ungewöhnlichen achten Aufeinandertreffen und Viertelfinalmatch gegenüberstehe, antwortete Alcaraz, er sei sowohl ambivalent als auch zuversichtlich.

Trotzdem sei Djokovic "nicht der richtige Spieler für ein Viertelfinale, denke ich“, sagte der Spanier lächelnd, als er in einer Pressekonferenz auf die Aussicht angesprochen wurde, als nächstes gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion zu spielen. "Aber ich denke, bei einem Grand Slam, vom Viertelfinale bis zum Finale, sind diese Spieler die besten der Welt. Wenn es nicht Djokovic im Viertelfinale wäre, könnte es auch ein anderer Spieler sein, der in der Rangliste ganz oben steht.“

Alcaraz: „Ich kenne meine Waffen“

Für Alcaraz ändere es nichts, ob er jetzt oder im Halbfinale auf den Serben treffen würde: „Ich werde das Spiel genauso angehen wie in den vorherigen Matches gegen ihn“, erklärte der French-Open-Champion.

Außerdem versuche der Spanier, nicht an die unzähligen Rekorde seines 16 Jahre älteren Gegners zu denken und will sich stattdessen auf sich selbst und seine Stärken konzentrieren. „Ich denke, jeder Spieler oder die besten Spieler denken, wenn sie Novak gegenüberstehen, dass sie einfach nur spielen und an sich selbst glauben müssen.“

Der Viertelfinal-Knaller ist für den 21.01 angesetzt.

