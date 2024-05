Alejandro Tabilo mit dem seltenen Doppelschlag

Aljenadro Tabilo hat gestern den stark besetzten Challenger in Aix-en-Provence gewonnen.Der Chilene war in diesem Jahr auch schon auf der "normalen" ATP-Tour erfolgreich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2024, 13:54 Uhr

© Getty Images Alejandro Tabilo kann auf mehreren Levels gewinnen

Die Fußstapfen, in die Alejandro Tabilo am gestrgen Sonntag mit seinem ungefährdeten 6:3 und 6:2 im Endspiel des ATP-Challenger-Tour-Turniers in Aix-en-Provence getreten ist, waren tendenziell ja gar nicht auszufüllen. Denn im vergangenen Jahr hatte eben hier Andy Murray den Titel geholt. Der dreimalige Major-Champion war diesmal nicht am Start, wahrscheinlich wird Murray nach der in Miami erlittenen Verletzung im Sprunggelenk die gesamte Sandplatzsaison spritzen.

Im Gegensatz zu Andy Murray hat Alejandro Tabilo aber auch den seltenen Doppelschlag innerhalb einer Saison geschafft: nämlich ein Championat auf der Challenger- wie auch auf der regulären ATP-Tour zu holen. Zu Beginn des Jahres hatte der chilenische Linkshänder in Aucklandf reüssiert.

Und dafür gar nicht mal so viele Punkte mehr bekommen als nun in Frankreich. Denn für den Sieg gegen Munar gab es 175 Zähler für die ATP-Weltrangliste, für jenen in Auckland 250. Was auch zur Folge hat, dass Alejandro Tabilo nun nah an die Top 30 heranrückt. Und damit in Roland-Garros in die Gesetzten-Liste aufgenommen werden könnte.

