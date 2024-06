Alex de Minaur holt Titel in 's-Hertogenbosch

Alex de Minaur hat beim ATP-250er-Turnier in 's-Hertogenbosch den Titel geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 14:15 Uhr

© Getty Images

Der Australier bezwang im Endspiel Sebastian Korda aus den USA mit 6:2, 6:4 und krönte damit eine starke Woche. de Minaur gab keinen einzigen Satz ab auf dem Weg zum Titel und wurde damit seiner Topsetzung gerecht.

Für den 25-Jährigen war der Titel beim Turnier in den Niederlagen der insgesamt neun seiner Laufbahn, der zweite in diesem Jahr.

de Minaur erklimmt damit auch in Ranking neue Höhen: Er wird zwei Plätz gutmachen und am Montag auf Platz 7 notiert sein, so hoch wie noch nie in seiner Karriere.