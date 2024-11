Alex de Minaur und sein unlösbares Sinner-Puzzle

Für Alex de Minaur bleibt Jannik Sinner ein unlösbares Rätsel. Bei den Davis Cup Finals kassierte der Australier seine neunte Niederlage im neunten Duell – und erklärt jetzt, was Sinner für ihn so stark macht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2024, 20:43 Uhr

Für Alex de Minaur fühlt sich eine Niederlage gegen Jannik Sinner fast schon wie Routine an. Der australische Tennisprofi musste sich am Samstag bei den Davis Cup Finals in Málaga erneut dem italienischen Überflieger geschlagen geben.

Der Australier kann das Puzzle einfach nicht lösen

Sinner besiegte die Nummer neun der Welt souverän mit 6:3, 6:4 und baute damit seine Dominanz über de Minaur weiter aus. „Es ist wie der Versuch, ein Puzzle zu lösen, das nicht viele Leute bisher gelöst haben. Das ist wahrscheinlich der beste Weg, wie ich es beschreiben würde“, erklärte de Minaur nun.

Und er fügte hinzu: “Seine Ballgeschwindigkeit, seine Konstanz – es fühlt sich an, als gäbe es während des gesamten Spiels keinen echten Konzentrationsabfall. Wenn du also rausgehst, um ihn zu schlagen, musst du dein bestes Tennis spielen.Er ist einfach ein sehr harter Gegner in diesem Jahr, wie viele andere Spieler definitiv auch schon gespürt haben.”

Für den 25-Jährigen war es bereits die neunte Niederlage im neunten Duell mit Sinner. Noch nie konnte er gegen den Italiener einen Satz gewinnen.