Alexander Bublik reklamiert sich ins Laver-Cup-Team - aber ins falsche!

Alexander Bublik möchte gerne auch beim Laver Cup aufschlagen. Und zwar im Team Welt. Was ein klein wenig überrascht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 07:00 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik möchte, dass John McEnroe seine Signale hört

Kurzer Blick zum Fußball: Dort hat die Nationalmannschaft von Kasachstan in der Gruppe H der EM-Qualifikation für 2024 beachtliche 18 Punkte gesammelt. Und dennoch hinter Dänemark, Slowenien und Finnland auf Platz vier abgeschlossen. Schlüsselwort bei dieser Information ist allerdings: „EM“, also „Europameisterschaft“. Denn ja: Die UEFA zumindest sieht Kasachstan als Teil Europas.

Alexander Bublik indes nicht.

Zumindest nicht, wenn es um eine mögliche Teilnahme am Laver Cup geht. Denn da fühlt sich Bublik, der in der abgelaufenen Saison in HalleWestfalen und in Antwerpen den Titel geholt hat, nicht etwa vom europäischen Kapitän Björn Borg übergangen. Sondern von John McEnroe, der sich ja um das Team Welt kümmert.

Medvedev und Rublev für Europa im Einsatz

„Es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte“, hob Bublik, aktuell die Nummer 32 der Welt, vor ein paar Tagen also an. „Aber John McEnroe scheint zu denken, dass das Team Welt nur die USA, Kanada, Australien und Südamerika ist. Was ja der Fall sein kann. Ich habe meinen Wunsch ausgedrückt, ich würde gerne spielen und ich liebe Team-Events. Aber aus irgendeinem Grund bin ich mir sicher, dass mit „Welt“ nur diejenigen gemeinst sind, die Englisch sprechen.“ Wobei Bublik als Ausnahme Diego Schwartzman anführte, den McEnroe aufgrund dessen Weltranglisten-Platzierung einfach nicht übergehen konnte.

Aber vielleicht sollte sich der 26-Jährige tatsächlich eher an Björn Borg halten. Denn Bublik ist ja in Russland zur Welt gekommen. Und vor dem russischen Überfall auf die Ukraine waren Andrey Rublev und Daniil Medvedev ja Teil des europäischen Teams.