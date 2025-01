Alexander Zverev: "Ärgerlich, die Trophäe nicht berühren zu können"

Alexander Zverev unterlag Jannik Sinner im Endspiel der Australian Open deutlich in drei Sätzen. Die Enttäuschung über ein weiteres verlorenes Finale auf Majorebene war spürbar. Entscheidend ist nun, wie sehr diese Niederlage Nachwirkungen zeigt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 14:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev musste sich erneut mit der "kleinen" Trophäe begnügen.

Das komplette Match Re-Live im Ticker

Alexander Zverev ist Grand-Slam-Sieger! Diesen ersten Satz haben sich viele Fans des Weltranglistenzweiten zu Beginn des Spielberichts nach dem Endspiel der Australian Open gewünscht.

Doch auch nach der dritten Finalteilnahme auf Grand-Slam-Ebene sollte es erneut nicht sein. Das Match an diesem Sonntag in Melbourne verlief weniger dramatisch als die ersten beiden Majorfinals des gebürtigen Hamburgers 2020 in New York und im vergangenen Jahr in Paris. Keine verspielte Zweisatzführung, kein dramatischer Tiebreak im fünften Satz, nur die schlichte Überlegenheit des Gegners, die in einer deutlichen Dreisatzniederlage mündete.

Für Alexander Zverev endet ein Grand-Slam-Finale also erneut mit einer Enttäuschung. Der Griff nach dem großen Titel lässt weiterhin auf sich warten. “Es ist ärgerlich, hier neben der Trophäe zu stehen und sie nicht berühren zu können”, sagte der 27-Jährige im Rahmen der Siegerehrung.

Zverev weiterhin mit positiver Bilanz gegen Sinner

Entscheidend ist nun, wie sehr das Gefühl der deutlichen Niederlage beim 21-fachen Tourchampion nachwirkt. Fakt ist, dass Jannik Sinner mit diesem Triumph seine Stellung als Branchenprimus unterstreichen konnte, der nur sehr schwer zu schlagen ist. Zu dominant ist sein Spiel, zu vielseitig sein dargebotenes Repertoire. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch alle anderen Topspieler an diesem Tag als Verlierer den Court gegen den Südtiroler verlassen hätten.

Doch Alexander Zverev hat mit den Auftritten in Melbourne bewiesen, dass hinter Jannik Sinner kaum ein anderer Spieler der deutschen Nummer eins gefährlich werden kann. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf weitere Chancen, um sich endlich Grand-Slam-Sieger nennen zu können. Und außerdem ist die direkte Bilanz gegen Jannik Sinner trotz der heutigen Niederlage mit 4:3 weiterhin positiv. Es gibt als genügend Lichtblicke.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne