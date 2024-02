Alexander Zverev - Aller guten Dinge sind drei?

Nach den beiden Halbfinalniederlagen in Melbourne und Los Cabos unternimmt Alexander Zverev in Acapulco den nächsten Anlauf auf seinen ersten Saisontitel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 20:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlägt in der nächsten Woche in Acapulco auf

Auch bei seinem zweiten Turnier in Kalenderjahr 2024 war für Alexander Zverev im Semifinale Schluss. Nachdem der Deutsche bei den Australian Open in fünf Sätzen gegen Daniil Medvedev verloren hatte, setzte es für ihn beim ATP-250-Turnier in Los Cabos erneut eine knappe Niederlage. Diesmal erwies sich der Australier Jordan Thompson nach über 3:30 Stunden Spielzeit als etwas zu stark.

Dabei war die Hoffnung auf den ersten Saisontitel nach seinem souveränen Viertelfinalerfolg über Thanasi Kokkinakis bei Zverev so groß gewesen. Weshalb er nach dem Sieg über den Australier bereits vielsagend meinte: "Ein Turnier zu gewinnen, ist immer etwas ganz Besonderes."

Doch vorerst muss Zverev noch auf seinen 22. Titel warten. Die nächste Chance bekommt der US-Open-Finalist von 2020 bereits in der kommenden Woche beim ATP-500-Event in Acapulco. Dort, wo er 2021 triumphierte und ein Jahr später den wohl größten Fehler seiner Laufbahn beging.

2024 führt Zverev das Feld im mexikanischen Badeort an, die Konkurrenz rund um Holger Rune, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud kann sich sehen lassen. Dennoch ist der 26-Jährige der Topfavorit auf den Titel, fühlt er sich doch bei kaum einem anderen Event so wohl wie in Acapulco. Einen besseren Ort für seinen ersten Saisontitel könnte es also fast nicht geben.