Alexander Zverev in Rom: Zu gewinnen gibt es (fast) nichts

Für Alexander Zverev geht es in der kommenden Woche beim ATP-Masters in Rom weiter. Der Weltranglistenzweite reist als Titelverteisiger in die italienische Hauptstadt und kann nicht nur deswegen eigentlich kaum etwas dort gewinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.05.2025, 22:36 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei seinem letzten Gang vom Center Court in Madrid. In Rom soll dieser nach dem Endspiel erfolgen.

Nach dem Achtelfinal-Aus in Madrid in Madrid, geht es für Alexander Zverev mit guten Erinnerungen zum nächsten großen Sandplatzevent nach Rom. Im vergangenen Jahr feierte der gebürtige Hamburger mit einem Zweisatzerfolg gegen den Chilenen Nicolas Jarry seinen insgesamt sechsten von insgesamt sieben Masters-Titeln. Das sollte dem besten deutschen Tennisspieler schnell wieder mehr Selbstvertrauen geben, nachdem in Madrid im Achtelfinale Francisco Cerundolo als Endstation fungierte.

Für Alexander Zverev ist das Turnier in Rom eine besondere Herausforderung. Ein verfrühtes Aus würde den zweimaligen Titelträger in der ewigen Stadt aus dem engen Favoritenkreis bei den French Open katapultieren.

Alexander Zverev kann wieder auf Jannik Sinner treffen

Doch ein gutes Ergebnis oder gar eine Titelverteidigung würden die Zweifel auf die Titelchancen von Alexander Zverev in der breiten Öffentlichkeit nicht gerade senken. Anteil daran hat auch Jannik Sinner, der nach seiner Dopingsperre in Rom wieder einsteigen wird. Sollte Zverev ein direktes Duell gewinnen, würde viele kritisch gestimmte Personen diesen Sieg mit der fehlenden Spielpraxis des Südtirolers erklären.

Da Alexander Zverev als Titelverteidiger auch rein punktetechnisch nichts dazugewinnen kann, steht nur ein Zugewinn beim berühmten „guten Gefühl“ auf der Agenda des Deutschen. Ein Preis, der für Paris viel größeren Wert haben kann als die Rückendeckung der Kritiker.