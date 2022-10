Alexander Zverev - Kommt er wie Novak Djokovic zurück?

Novak Djokovic und vor ein paar Monaten auch Rafael Nadal haben es vorgemacht: Nach einer längeren Pause zurückzukehren - und das gleich mit großen Erfolgen. Das wünscht sich Mischa Zverev auch für seinen Bruder Alexander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2022, 15:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim Laver Cup in London

Auch jemand wie Alexander Zverev steht manchmal vor schier unlösbaren Aufgaben. Und so sah man Deutschlands besten Tennisspieler vor ein paar Tagen im Kreise seiner Familie an einer Kochinsel stehen und konzentriert den Anweisungen eines Chefs folgen.

Mittlerweile hat der Urlaub ein Ende gefunden, Zverev das Training wieder aufgenommen. Mitte September stand Zverev ja in seiner Geburtsstadt Hamburg kurz vor seinem Comeback. Für einen Einsatz im Davis Cup hat es nicht gereicht. Immerhin: Deutschland erreichte auch ohne seine standesgemäße Nummer eins das Viertelfinale in Malaga, wo die Truppe von Michael Kohlmann auf Kanada trifft. Wohl wieder ohne Alexander Zverev, dessen Rückkehr in den professionellen Tenniszirkus wohl erst Anfang 2023 erfolgen wird.

Oder doch nicht?

Mischa Zverev von Djokovic beeindruckt

Die Ansprüche sind jedenfalls hoch. „Sascha will aber nicht nur Turniere spielen, wenn er gesund ist, sondern dann erst, wenn er auch spielerisch fit ist“, erklärte Bruder Mischa Zverev am Montag gegenüber Eurosport. Anleihen könne Zverev junior ja bei Novak Djokovic nehmen, der sich nach seiner Zwangspause und einem Auftritt beim Laver Cup mit einem Sieg und einer Niederlage die beiden Siegerpokale in Tel Aviv und Astana geholt hat.

"Ich finde das unglaublich stark. Novak kommt zurück, gewinnt zwei Turniere - und fertig", so Mischa Zverev weiter. "Er war natürlich nicht verletzt und hatte nur eine Pause hinter sich, aber er geht mit einer großen Selbstsicherheit auf den Platz und spielt sein Ding runter. Ich bin sicher, dass er noch besser wird. Das ist sehr beeindruckend, vor allem mit 35 Jahren.“

Und wenn man an den Anfang dieser Saison blickt, gibt es ja auch das Beispiel von Rafael Nadal. Der große Spanier hatte wie Zverev mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen. Und gewann dann nicht nur das Vorbereitungsturnier in Melbourne, sondern gleich auch die Australian Open.