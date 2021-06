Alexander Zverev mit neuer PR-Vertretung

Der sportliche Auftakt in das Wimbledon-Turnier 2021 ist Alexander Zverev gut gelungen. Auch abseits des Courts gibt es Nachrichten von der deutschen Nummer eins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 09:52 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Alexander Zverev hat sein Umfeld neu sortiert

Alexander Zverev hätte im Nachhinein betrachtet in seinem Match gegen Tallon Griekspoor nicht so auf das Tempo drücken müssen, das TV-Studium der deutschen Niederlage gegen England bei der EURO 2020 fiel dann doch nicht mit dem gewünschten Ergebnis aus. Aber einen Drei-Satz-Erfolg zu Beginn eines Grand-Slam-Turniers nimmt Zverev natürlich gerne mit, schließlich gab es auch schon Zeiten, in denen der gebürtige Hamburger in den ersten Runden ordentlich Kraft hat liegen lassen. Nun geht es gegen Tennys Sandgren aus den USA, eine sehr lösbare Aufgabe für Zverev.

Der sich abseits des Platzes neuerdings von einer US-amerikanischen Agentur vertreten lässt, BERK Communications nämlich. Und die sind gleich einmal vorgeprescht, haben die Liaison mit Zverev bekanntgegeben, ehe dieser seine Unterschrift mit der Agentur bestätigt hat. So berichten es deutsche Journalisten, die der Pressekonferenz nach Zverevs Erfolg gegen Griekspoor beigewohnt haben.

Alex Rodriguez und Robert Kraft ebenfalls in der Klienten-Liste

Die Wahl von Zverev ist mit Blick auf die Liste der Klienten von BERK interessant: So wird dort Alex Rodriguez angeführt, einer der talentiertesten Baseball-Spieler der letzten 30 Jahre. Allerdings hatte sich Rodriguez während seiner aktiven Zeit einige Fehler geleistet: So wurde er nach einem positiven Doping-Test für 162 Spiele, also eine gesamte Saison in der Major League Baseball gesperrt. Mithilfe der Agentur sollte die Reputation von „A-Rod“ wieder hergestellt werden - was auch gelang.

Ebenfalls in der Liste der Klienten: Robert Kraft, der Eigentümer der New England Patriots. Kraft hatte ebenfalls ein kolossales PR-Problem zu lösen, als er vor ein paar Jahren beim Verlassen eines Massage-Salons gefilmt wurde.

Zverev hatte sich Ende 2020 von Team 8, der Agentur von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick getrennt. Die Agenden des Managers haben seitdem Bruder Mischa Zverev und Sergej Bubka jr. übernommen.