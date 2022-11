Alexander Zverev positiv auf Corona getestet - Kein „Wetten, dass..?“-Auftritt!

Eigentlich hätte Alexander Zverev am heutigen Samstagabend bei „Wetten, dass..?“ in Friedrichshafen auf der berühmtesten TV-Couch Deutschlands sitzen sollen. Eine Corona-Infektion kam dazwischen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2022, 21:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim Laver Cup in London

Eine Grußbotschaft per Video. Mehr war für Alexander Zverev am heutigen Samstagabend nicht drin. Eine Corona-Infektion machte den Auftritt von Zverev in Friedrichshafen bei der nur noch jährlich stattfindenden „Wetten, dass..?“-Show unmöglich.

Schade für Zverev, schade für Thomas Gottschalk, schade für die Fans in der Halle und vor den TV-Bildschirmen. Andererseits aber natürlich sportlich irrelevant. Denn das Comeback des bei den French Open verunglückten Olympiasiegers von Tokio 2021 soll erst Mitte Dezember bei einem Schaukampf in Saudi-Arabien stattfinden.

Am vergangenen Sonntag hatte Zverev mit Bruder Mischau und Freundin Sophia Thomalla das NFL Munich Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks besucht.