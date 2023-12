Alexander Zverev profitiert vom Kerber-Schub

Dem Comeback von Angelique Kerber haben viele Fans und Beobachter entgegengefiebert. Ein großer Profiteur dieser Rückkehr könnte davon sogar Alexander Zverev sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 08:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Angelique Kerber bewiesen auf Anhieb ihr gutes Verständnis als Team.

Wie ist es denn nun einzuordnen, das viel erwartete Comeback von Angelique Kerber? Die Zweisatzniederlage gegen Jasmine Paolini zeigte, dass die ehemalige Weltranglistenerste konkurrenzfähig auf die Tour zurückkehrt. Was Fehlerquote und teilweise vielleicht auch das taktische Verhalten angeht, so kann die fehlende Spielpraxis sicherlich als Faktor vorangeschoben werden. Es besteht also durchaus Hoffnung, dass Angelique Kerber ihre Fans in den nächsten Monaten mit Erfolgen das Comeback versüßen kann.

Neben dem Match im Einzel, stand natürlich auch das Mixed an der Seite von Alexander Zverev besonders im Fokus. Natürlich kann eine derartige Nominierung hinterfragt werden, sitzt mit Laura Siegemund doch eine der aktuell besten Doppelspielerinnen der Welt auf der deutschen Bank. Doch das Duo Zverev und Kerber hat auf Anhieb bewiesen, dass beide gemeinsam dominant auftreten können. Vor allem der zweite Satz, den das deutsche Doppel 6:0 gegen das italienische Duo gewann, zeigte dies eindrucksvoll.

Alexander Zverev und Angelique Kerber legen Grundstein für Olympia

Hinter der Nominierung von Zverev und Kerber für das Mixed von Torben Beltz, der in den Tagen des United Cups in Doppelfunktion als Kerbers Coach und Chef des deutschen Teams fungiert, steckt durchaus mehr. Spielerisch haben beide schon beim früheren Hopman Cup bewiesen, dass sie für alle anderen Teams eine Gefahr sein können. Dazu kommt das Ziel Olympia 2024 in Paris, bei dem sehr wahrscheinlich die beiden erfolgreichsten deutschen Profis der letzten Jahre zusammen in der Mixed-Konkurrenz antreten werden. Ein Warmlaufen ist der United Cup in gewisser Hinsicht also auch.

Für Alexander Zverev kann zusätzlich das Beisein von Angelique Kerber einen großen Schub bedeuten. Hat sie doch das erreicht, was der 26-Jährige unbedingt will: Grand-Slam-Titel und Platz eins der Weltrangliste. Zverev wäre also gut beraten, wenn er sich an der Rückkehrerin orientiert. Und vielleicht den einen oder anderen Tipp am Rande mitnimmt. Dazu kann in diesem Jahr der gemeinsame Antritt bei Olympia eine weitere Motivation sein, denn das Projekt einer weiteren Goldmedaille ist für Alexander Zverev sicherlich lukrativ. Und auch für Angelique Kerber würde ein Erfolg bei den olympischen Spielen einen Kreis schließen, hätte sie doch damit plötzlich einen Titel gewonnen im Stade Roland Garros.