ITF Amstetten: Grabher und Korpatsch ziehen ins Viertelfinale ein

Julia Grabher und Tamara Korpatsch haben am Mittwoch beim ITF-W75-Turnier in Amstetten das Viertelfinale erreicht.

von PM/red.

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 19:08 Uhr

© samuelmatteo.com/LADIESOPEN AMSTETTEN Julia Grabher zog souverän ins Viertelfinale ein

Julia Grabher hat mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2-Sieg über die Slowenin Dalila Jakupovic das Viertelfinale der LADIES OPEN in Amstetten erreicht. Die Nummer eins des Turniers ließ dabei kaum Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. “Es war windig und daher waren es keine leichten Bedingungen für Julia”, analysierte ihr Coach Richard Ruckelshausen nach dem Match. “Aber wenn sie das Spiel in die Hand genommen hat, war sie durchwegs die bessere Spielerin.”

Grabher selbst schwärmte nach dem Viertelfinaleinzug vor allem von den Bedingungen: "Der Center Court ist echt mega gut. Es ist ein W75-Turnier und könnte locker ein WTA-Turnier sein. Deswegen macht es richtig Spaß, hier zu spielen. Es sind auch echt viele Leute gekommen, was mich extrem freut und ich hoffe, am Freitag werden es noch mehr.“

Grabher sinnt auf Revanche

Im Viertelfinale trifft Grabher auf die Tschechin Nikola Bartunkova, die gegen die Italienerin Laura Mair mit 6:1 und 6:4 gewann. Gegen Bartunkova verlor Grabher vergangenen Sonntag beim W75 in Hechingen im Finale. “Ich stelle mich auf ein schweres Match am Freitag ein und hoffe, dass mir eine Revanche glückt. Ich werde versuchen zu trainieren, was letzte Woche im Finale nicht funktioniert hat, damit ich bereit für das Spiel bin”, erklärte die Österreicherin.

Zum Tagesabschluss erreichte am Mittwoch in Amstetten Tamara Korpatsch das Viertelfinale. Die an Position drei gesetzte Deutsche gewann gegen die Polin Weronika Ewald mit 6:3 und 6:2 und könnte nun auf Lilli Tagger treffen. Die French-Open-Juniorensiegerin bestreitet ihre Achtelfinalpartie gegen Teodora Kostovic erst am Donnerstag. Mit Sinja Kraus und Ekaterina Perelygina kämpfen am Donnerstag zwei weitere Österreicherinnen um den Einzug ins Viertelfinale.

Hier das Einzel-Tableau aus Amstetten