Alexander Zverev sagt Teilnahme in Peking ab

Nach dem Triumph beim Laver Cup verzichtet Alexander Zverev auf einen Start beim ATP-500-Turnier in Peking.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 18:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird nicht in Peking spielen

Alexander Zverev wird sich nach dem Triumph beim Laver Cup eine etwas längere Auszeit genehmigen. Wie am Montagabend bekanntwurde, verzichtet der Weltranglistenzweite auf den geplanten Start beim ATP-500-Turnier in Peking. Der Grund für die Absage ist aktuell noch nicht bekannt.

Zverev klagte beim Laver Cup in Berlin erneut über eine Erkrankung und hatte während seiner Auftritte körperlich sichtlich zu kämpfen. Dennoch trug der Deutsche am Sonntag mit seinem knappen Erfolg über Frances Tiafoe entscheidend zum Titelgewinn der europäischen Auswahl bei.

So ausgelassen Zverev anschließend mit seinem Teamkollegen feierte, so verschlossen gab er sich sich mit Blick auf seine weitere Turnierplanung im Jahr 2024. “Ich weiß es nicht”, meinte der 27-Jährige, der zunächst auch nicht im DTB-Aufgebot für die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga steht, wortkarg.

In Peking scheiterte Zverev im Vorjahr im Halbfinale an Daniil Medvedev. Möglicherweise kehrt der Deutsche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai (2. bis 13. Oktober) auf die Tour zurück. Danach stünden für ihn plangemäß noch die Events in Wien und Paris sowie die ATP Finals in Turin an.