Alexander Zverev vor Wimbledon-Start: Vor allem eine Kopfsache

Nach dem Finaleinzug in Paris steht für Alexander Zverev nun eine völlig andere Aufgabe an. In Wimbledon kommt es für den 27-Jährigen vor allem auf den Kopf an.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 11:15 Uhr

© Getty Images Was ist für Alexander Zverev in Wimbledon möglich?

Rasentennis scheint Alexander Zverev nach all den Jahren noch immer suspekt zu sein. Die Ballwechsel sind eher kurz. Die Phasen, in denen der deutsche Topspieler gegen starke Aufschläger wenig ausrichten kann, manchmal quälend lang. Für Zverev wird es vor allem eine Kopfsache, seine durchwachsene Bilanz beim Klassiker in Wimbledon endlich zu verbessern.

"Ich muss ehrlich gestehen, auf Rasen fällt es mir sehr, sehr schwer, die Konzentration beizubehalten", sagte der French-Open-Finalist bei Sky vor dem Turnierstart des Jahres-Highlights am Montag: “Und es fällt mir sehr schwer, dass es mir im Match nicht langweilig wird.”

Zverev wartet auf erstes Viertelfinale

In Paris und New York stand Zverev bereits bei den Majors im Endspiel, in Melbourne zweimal im Halbfinale. In Wimbledon reichte es bei sieben Teilnahmen des Olympiasiegers gerade einmal für das Achtelfinale. Dabei bringt Zverev mit seinem mächtigen Service und seinem sicheren Grundlinienspiel eine starke Basis mit.

So sieht es auch der einstige Turnierchampion Michael Stich, der Zverev trotz der bisherigen Probleme durchaus im erweiterten Favoritenkreis sieht. "Gerade nach seinem Erfolg bei den French Open sollte er so viel Selbstvertrauen haben, dass er weiß, dass er auch in Wimbledon weit kommen kann", sagte Stich der Sport Bild. Und fügte an, dass es "immer eine Frage des Kopfes" sei.

Das Rasentennis bleibe besonders, auch wenn seit Veränderung der Saat die Zeiten des klassischen Surf-and-Volley vorbei scheinen. So wie einst der dreimalige Champion Boris Becker sucht heute kaum ein Spieler mehr permanent den Weg ans Netz. Becker sprach in Bezug auf die Volleys eins von einer "verlorengegangenen Kunst". Zverev sollte sie womöglich für sich entdecken.

Zverev in Halle im Halbfinale

"Zverev sollte die Volleys so in sein Spiel integrieren, dass sie einen Mehrwert darstellen", sagte Stich: "Das heißt nicht, dass er immer den schweren Volley versuchen muss, es geht vielmehr um die Einstellung, den Gegner zu zwingen, Passierbälle zu schlagen, was wiederum eine Fehlerquelle beinhaltet." Denn Zverev bringt mit seinen 1,98 Metern und langen Armen eine beachtliche Spannweite mit, die Gegner schon einmal beeindrucken kann.

In Halle/Westfalen reichte es für Zverev zuletzt für den Halbfinaleinzug, den Titel gewann Australian-Open-Champion Jannik Sinner, der neben Titelverteidiger und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz zu den Topfavoriten gehört. Sollte Novak Djokovic nach Meniskus-OP ein Blitz-Comeback schaffen, wäre auch der Serbe diesem Kreis zuzurechnen. Zverev muss in den ersten Runden erst beweisen, dass er mental bereit ist für die große Herausforderung auf Rasen.