Alexander Zverev - war da was?

Die Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro mögen nicht ganz nach dem Geschmack von Alexander Zverev gelaufen sein. Für den Rest der Saison sollten die Auftritte beim „Golden Swing“ keine Relevanz haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2025, 08:01 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev in Rio de Janeiro

Auf eines darf man getrost sein gesamtes Hab und Gut setzen: Sollte Alexander Zverev bei den French Open 2025 wieder auf Francisco Comesana treffen und im Entscheidungssatz mit 4:1 führen, dann wird Zverev dieses Match auch gewinnen. Dass die deutsche Nummer eins im Viertelfinale von Rio de Janeiro nicht zugemacht hat, wird auf das nächste, erst Ende Mai anstehende Major keine Auswirkungen haben.

Wie generell die Idee, dass die Auftritte von Zverev beim Golden Swing irgendetwas mit Roland-Garros zu tun gehabt haben, mindestens verwegen waren. Nein: Alexander Zverev hat die beiden Turniere in Buenos Aires und Rio de Janeiro als Premiere mitgenommen, dabei seinem Status als Nummer zwei der Welt angemessenes Startgeld erhalten.

Zverev hat noch genug Zeit für den Sand

Aber Rückschlüsse von einer Partie in einer schwülen Nacht auf einem verhältnismäßig tiefen Platz auf eine Viertelfinal-Partie im Stade Roland-Garros gegen, nur als Beispiel, Casper Ruud zu ziehen? Das wird Zverev, der vor den Auftritten am Bois de Boulogne ja noch in Monte-Carlo, München, Madrid und Rom aufschlagen wird, wohl selbst nicht glauben.

Natürlich hätte es selten billigere 500 Punkte gegeben als beim aktuellen Event in Rio. Zumal das Halbfinale ja auch nicht gegen seinen Bezwinger von Buenos Aires, Francisco Cerundolo, sondern gegen Alexandre Müller stattgefunden hätte. Was Zverev zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aber noch nicht wissen konnte.

Shapovalov könnte in Acapulco warten

Jetzt stehen aber erst einmal drei für Alexander Zverev wichtige Turniere an. Den Auftakt gibt es in Acapulco, einer der von ihm selbst deklarierten Lieblingsveranstaltungen. Danach geht es weiter nach Indian Wells und Miami. Sollten diese Events gut laufen, dann kann Zverev auch auf den ersten Platz in der Weltrangliste schielen. Und dann werden die Besuche in Buenos Aires und Rio de Janeiro nur eine fast vergessene Fußnote sein.

In Acapulco startet Zverev übrigens gegen Matteo Arnaldi, ein möglicher Viertelfinalgegner könnte Tomas Machac sein. In Runde zwei allerdings wartet der Sieger der Partie zwischen Denis Shapovalov und Cameron Norrie. Und der Kanadier hat zuletzt in Dallas mit seinem Turniersieg ja wieder aufsteigende Form bewiesen.

