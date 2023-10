Alexander Zverev wird Anteilseigner an Formel-1-Team

Alexander Zverev hat Anteile am französischen Alpine Formel-1-Team erworben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 13:27 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat sein Interesse an der Formel 1 nun auch finanziell untermauert

Das Formel-1-Team von Alpine weiß offenbar, wie man prominente Investoren anlockt. Vor ein paar Monaten war es ein Trio an Schauspielern - unter anderem mit Ryan Reynolds („Deadpool“) - die sich Anteile an der französischen Equipe gesichert hatten. Und nun wird auch Alexander Zverev als Anteilseigner bei Alpine einsteigen. Das gaben der Deutsche und das Team in den sozialen Medien bekannt.

Alexander Zverev ist bislang eher als großer Fan des US-amerikanischen Baskteballs ganz allgemein und der Miami Heat im Besonderen aufgefallen. Wer aber seit Jahren in Monte-Carlo wohnt, der entwickelt wohl ganz automatisch eine gehörige Affinität zur Königsklasse des Motorsports.

Wie hoch die Beteiligung von Zverev am aus dem Renault-Rennstall hervorgegangenen Team Alpine ist, wurde vorerst nicht bekannt gegeben.