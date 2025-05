ATP Genf: Das ist die Auslosung für Novak Djokovic

Novak Djokovic startet als Nummer zwei in das ATP-Tour-250-Turnier in Genf. Im Halbfinale könnte es eine Wiederauflage des letzten Jahres geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 23:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt in der kommenden Woche in Genf

Ja, Novak Djokovic wird auch in diesem Jahr in Genf aufschlagen und sich die aus seiner Sicht nötige Matchpraxis für die French Open holen. Nach den frühen Niederlagen in Monte-Carlo gegen Alejandro Tabilo und in Madrid gegen Matteo Arnaldi scheint diese auch nötig zu sein. Djokovic startet als Nummer zwei und trifft nach einem Freilos entweder auf Zizou Bergs oder Marton Fucsovics.

Madrid-Bezwinger Arnaldi wäre dann auch der programmgemäße Viertelfinal-Gegner von Djokovic, ehe es in der Vorschlussrunde gegen Tomas Machac ginge. Was eine Wiederholung des letzten Jahres ergäbe. Damals hatte der Tscheche die Partie für sich entscheiden können.

Von ganz oben im Tableau grüßt Taylor Fritz, dessen Sandplatzsaison auch nicht so läuft wie geplant. Fritz bekommt es im Achtelfinale entweder mit Jaume Munar oder Quentin Halys, möglicher Halbfinalgegner ist Karen Khachanov. Ebenfalls in Genf am Start wird Hubert Hurkacz sein. Der hat in der laufenden Woche ja in Rom das Viertelfinale erreicht.