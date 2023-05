Am Beispiel Zhizhen Zhang: So schnell kann es gehen

Vergangene Woche in Madrid noch ein Hit, in Rom nun schon in der Qualifikation ausgeschieden: Zhizhen Zhang hat die Härten des Tennissports erneut kennengelernt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2023, 08:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Zhizhen Zhang vergangene Woche in Madrid

Wenn man im alten wie auch neuen Rom unterwegs ist, lohnt es manchmal, auf die alten Lateinkenntnisse zurückzublicken, die man sich entweder schulisch oder durch intensives Studium von Asterix-Heften erworben hat. Wenn man einen Spruch aus dem großen Zitatenschatz auf den Tenniszirkus anwenden möchte, dann vielleicht diesen: „Sic gloria transit mundi“ - so vergeht der Ruhm der Welt.

Ungefähr das muss sich Zhizhen Zhang am Montag gedacht haben. Wenn auch in einer anderen Sprache. Denn ist es nicht erst ein paar Tage her, dass der Chinese in Madrid bis ins Viertelfinale vorgestoßen war? Natürlich. Nun aber musste Zhang im Foro Italico in der Qualifikation für das nächste ATP-Masters-1000-Turnier ran, noch dazu gegen einen Lokalmatador: Francesco Maestrelli. Eben der wollte von einem neuerlichen Erfolgsrun von Zhang nichts wissen, gewann mit 7:5, 2:6 und 7:5.

Struff und Karatsev nicht dabei

Und auch zwei weitere Überraschungsmänner aus Madrid werden in Rom nicht aufschlagen: Jan-Lennard Struff und Aslan Karatsev, die sich in der Caja Magica zunächst in der Qualifikation, dann wieder im Halbfinale gegenübergestanden waren. Denn bei Nennschluss für Rom lagen sowohl Struff wie auch Karatsev weit außerhalb des Cuts. Und ein neuerliches Antreten in der Qualifikation war nach dem Stress in Madrid verständlicherweise zu viel. Struff musste immerhin sechs Mal über drei Sätze gehen.

Gerade das Beispiel von Zhang, der in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 65 liegt, zeigt aber, wie eng das Feld zusammenliegt. Maestrelli, einer von vielen jungen Italienern, kann als Nummer 182 mit dem nunmehr weit höher platzierten Chinesen mitspielen. Kann aber genauso gut auch schon heute gegen Pedro Martinez aus der Qualifikation fliegen.

Hier das Qualifikations-Tableau in Rom