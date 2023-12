Amazon sichert sich TV-Rechte für Wimbledon

Nach vielen Jahren bei Sky wird das Wimbledon-Turnier ab 2024 für die nächsten vier Jahre im Internet-TV von Amazon Prime Video übertragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 10:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ab 2024 wird Wimbledon in Deutschland und Österreich auf Amazon übertragen.

Die Tennisfans in Deutschland und Österreich müssen sich bei der Übertragung des berühmtesten Turniers der Welt auf einen Wechsel einstellen. Ab 2024 hat sich Amazon erstmals die Medien-Rechte für Wimbledon gesichert und wird den Rasenklassiker exklusiv auf seinem kostenpflichtigen Online-Portal ausstrahlen. Der Kontrakt, der neben Deutschland auch für Österreich gilt, läuft bis 2027.

Zufrieden zeigte sich Amazon-Manager Alex Green mit dem Coup: „Wir sind stolz darauf, allen Prime-Mitgliedern die exklusive Berichterstattung der Championships ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Mitgliedschaft anbieten zu können.“ Derzeit kostet das Monatsabo 8,99 Euro, für das ganze Jahr werden 89,90 Euro fällig.

In den kommenden Monaten soll das Team für Moderation und Kommentierung, das bislang noch nicht feststeht, verkündet werden. Bislang sind bei Amazon im Bereich Live-Sport lediglich Fußballspiele der Champions-League zu sehen.

Somit verliert Sky, das seit 2007 live vom Turnier an der Church-Road berichtet hatte, die Rechte am prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Dennoch sieht sich der Sender mit den ATP- und WTA-Rechten ab 2024 im Bereich Tennis in der Pole-Position: „Bei Wimbledon haben wir uns dazu entschieden, die Rechte nicht zu verlängern“, so ein Sky-Sprecher. „Doch mit der Verlängerung der ATP-Rechte und dem neuen Erwerb der WTA-Rechte sind wir mehr denn je Tennissender Nummer 1 in Deutschland.“ Über 4000 Spiele bei mehr als 80 Turnieren sollen im kommenden Jahr auf Sky geboten werden.

Die Rechte für die Australian Open und French Open liegen hierzulande beim US-Unternehmen Discovery, das die beiden Major-Turniere über seinen Spartensender Eurosport ausstrahlt. Die US Open werden seit diesem Jahr über den Online-Sender Sportdeutschland.TV ausgestrahlt.