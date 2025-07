Wimbledon-Wettquoten: Sinner solider Favorit gegen Djokovic

Geht es nach den Buchmachern bei interwetten, dann wird Jannik Sinner mit einem Sieg gegen Novak Djokovic in das Endspiel des Wimbledon-Turniers einziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 16:48 Uhr

© interwetten Jannik Sinner ist bei interwetten gegen Novak Djokovic solider Favorit

Wird der Rasen von Wimbledon der entscheidende Faktor dafür werden, dass Novak Djokovic diesmal im Gegensatz zum Halbfinale in Roland-Garros vor wenigen Wochen gegen Jannik Sinner die Nase vorne hat? Die Buchmacher bei interwetten sind davon eher nicht überzeugt: Denn die Quote auf einen Sieg des Weltranglisten-Ersten aus Südtirol stehen bei 1,45, jene für einen Erfolg von Djokovic bei 2,70.

Dabei hat der serbische Großmeister beiden Begegnungen, die bislang in Wimbledon ausgetragen wurden, gewonnen. 2022 nach 0:2-Satzrückstand, ein Jahr später souverän in drei Sätzen. Insgesamt hat aber Jannik Sinner mit vier Siegen in Folge im Head-to-Head mit 5:4-Erfolgen vorne. Genau genommen sind die letzten vier Matches an den Italiener gegangen.

Djokovic gegen de Minaur mit Problemen

Ist die Favoritenstellung bei den Wettquoten dennoch in Frage zu stellen? Schließlich stand Sinner im Match gegen Grigor Dimitrov am Rande einer Niederlage, profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe des Bulgaren. Die Vorstellung gegen Ben Shelton im Viertelfinale war dann schon wieder fast vom Allerfeinsten.

Novak Djokovic wiederum wurde im Laufe des Turniers vor allem von Alex de Minaur und zuletzt Flavio Cobolli gefordert. Der Australier hatte sogar die Chance, die Partie in einen fünften Satz zu schicken. Aber Djokovic schaffte nach 1:4-Rückstand im vierten Satz noch ein Comeback.

Viel wird wohl davon abhängen, wie das Match startet. Denn sollte Sinner wie in Paris den ersten Satz gewinnen, dann könnte es sein, dass die körperliche Komponente eine für Djokovic zu große Rolle spielen wird.

