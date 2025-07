Wimbledon: Max Schönhaus zieht ins Junioren-Halbfinale ein

Der Deutsche Max Schönhaus steht in der Junioren-Konkurrenz von Wimbledon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 13:29 Uhr

© Juergen Hasenkopf 2025 Max Schönhaus steht im Wimbledon-Halbfinale

Max Schönhaus fehlen nur mehr zwei Siege zum Titelgewinn in Wimbledon! Der 17-jährige Deutsche, der zuletzt schon bei den French Open das Endspiel erreicht hatte, zog am Donnerstag mit einem 7:6 (2) und 6:3-Erfolg über den US-Amerikaner Benjamin Willwerth in die Vorschlussrunde der Junioren-Konkurrenz ein.

Schönhaus gelang auf Court 7 das erste Break zum 5:4, musste danach aber umgehend selbst seinen Aufschlag abgeben. Im anschließenden Tiebreak hatte der Deutsche dann klar das bessere Ende für sich. Im zweiten Durchgang reichte der Nummer 13 des Turniers ein frühes Break zum 3:1.

Nach 1:16 Stunden Spielzeit verwandelte Schönhaus mit einem Vorhandwinner seinen ersten Matchball zum Zweisatzerfolg. Im Halbfinale bekommt es der Youngster, der 2024 die Doppel-Konkurrenz in Wimbledon gewinnen konnte, mit dem an Position sechs gesetzten Bulgaren Ivan Ivanov zu tun.