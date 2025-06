Ambitionierte Lys würde zu einer Trophäe "nicht nein sagen"

Noch holte Eva Lys auf der WTA-Tour keinen Titel. Das soll sich aus Sicht der deutschen Nummer eins zeitnah ändern.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.06.2025, 20:46 Uhr

© Getty Images Noch wartet Eva Lys auf ihren ersten Titel

Deutschlands beste Tennisspielerin Eva Lys peilt nach ihrem Aufstieg in der Weltrangliste mittelfristig ihren ersten Turniersieg an. "Ich würde auch nicht nein dazu sagen, mal eine Trophäe hochzuhalten. Und ich bin mir sicher, dass die Chancen dafür in den nächsten Jahren ganz gut stehen", sagte Lys vor ihrem Start beim WTA-Rasenturnier in Berlin dem Tagesspiegel: "Aber da fehlt mir noch ein bisschen Spielpraxis und Erfahrung auf dem Level."

Dennoch sei sie "auf einem richtig guten Weg", wenn sie "so weiter mache", sagte Lys, die derzeit auf Platz 60 der Weltrangliste steht. Ausschlaggebend für ihren Sprung im Ranking war ihr überraschender Achtelfinaleinzug als Lucky Loser bei den Australian Open im Januar. Nun möchte die Hamburgerin, die an einer Autoimmunerkrankung leidet, "gesund durch das Jahr" kommen sowie "weiter im Ranking klettern und bei den Grand Slams gut performen." Das hochkarätig besetzte Turnier in Berlin dient Lys als Vorbereitung auf den Rasenklassiker in Wimbledon (ab 30. Juni).

Mit der gestiegenen Aufmerksamkeit hätten aber auch die Hasskommentare in den Sozialen Medien zugenommen, berichtet Lys. "Ich glaube, es ist einfach wichtig, weiter darüber zu reden – in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder weniger wird", sagte die 23-Jährige, die bereits 2023 Anfeindungen gegen sie öffentlich gemacht hatte. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile fast 200.000 Menschen, insgesamt habe sie "eine tolle Community", so Lys: "Ich bin manchmal hin und weg von den netten Texten, die mir auch nach schlechten Matches geschrieben werden. Daraus ziehe ich viel Energie."