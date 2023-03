Andrea Petkovic macht keine halben Sachen

Andrea Petkovic hat letzte Saison ihren Rücktritt vom professionellen Tennis erklärt. Viele Spieler und Spielerinnen überdenken dann nochmal ihre Entscheidung, oft, wenn die große Leere nach den ersten Wochen der Entspannung eintritt. Sie kommen nicht selten zumindest so ein bisschen zurück. Bei Andrea Petkovic scheint das "Goodbye" aber endgültig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 22:14 Uhr

Andrea Petkovic war schon während ihrer Karriere ein Hans Dampf in allen Gassen. Vielseitig interessiert nahm sie so viele Einflüsse mit, wie sie konnte. Praktika, Kolumnen, Bücher, Kunst, Musik, TV. "Petko" zeigte an so mancher Ecke ihr großes Talent. Und so hoff(t)en viele Fans der Darmstädterin, dass auch das professionelle Tennisspielen weiter zu ihren "Ausflügen" gehört. Wenigstens ab und zu in einem Profi-Umfeld. Doch betrachtet man das Leben von Petkovic in den letzten Wochen, wird diese Hoffnung immer kleiner und verschwindet allmählich gänzlich.

Vor wenigen Tagen war die 35-Jährige in Los Angeles, um mit Comedian Kurt Krömer eine Folge für dessen Podcast "Feelings" aufzunehmen. Tennis war da nur ein Randthema. Ein zweites Buch soll ebenfalls bald von ihr erscheinen.

Zahlreiche Ex-Spieler oder Ex-Spielerinnen laufen trotz vieler Nebenschauplätzen dennoch nochmal in der Tennis-Bundesliga auf. Allein, um ein bisschen Team-Spirit und Wettkampfatmosphäre zu schnuppern. Aber auch das steht für Andrea Petkovic nicht auf dem Programm. Seit 2019 schlug die Hessin für den TC Blau-Weiß Blasewitz in Dresden auf. Nicht sehr oft, aber pro Saison immerhin einmal. Kommende Saison müssen die Sachsen allerdings ohne "Petko" planen. Sie wollte unter keinen Umständen auf der Meldeliste stehen.

Keine Bundesliga mehr für "Petko"

In manchen Fällen lassen sich Spieler dann aber wenigstens überreden, auf der Meldeliste des Clubs zu stehen und werden dann Spieltag für Spieltag von den Verantwortlichen "angebaggert", doch noch mal aufzulaufen. Das kann Petkovic nicht passieren.

Doch völlig müssen Tennis-Fans nicht auf Andrea Petkovic verzichten. Überraschenderweise kommentierte sie das Halbfinale beim ATP-Turnier in Acapulco zwischen Taylor Fritz und Tommy Paul bei US-Kollegen. Und auch in Deutschland taucht sie immer wieder mal als Tennis-Expertin im TV auf.

Das Tennis muss also nicht komplett auf sie verzichten – allerdings auf dem Platz wird es nur noch die Hobbyspielerin Andrea Petkovic geben.