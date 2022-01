Andrea Petkovic mit Überraschung in Melbourne

Andrea Petkovic ist mit einem überraschenden Sieg ins neue Tennisjahr gestartet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 11:25 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic

Die 34-Jährige aus Darmstadt bezwang in der ersten Runde des WTA-Turniers in Melbourne die an Position fünf gesetzte Russin Liudmila Samsonova 6:3, 7:6 (7:3).

Im Achtelfinale des Vorbereitungsturniers auf die Australian Open (ab 17. Januar) bekommt es Petkovic mit Zhang Shuai aus China oder der Französin Clara Burel zu tun.