Andreescu, Andreeva ergänzen starkes Feld in Bad Homburg

Die frühere US Open-Siegerin Bianca Andreescu ist die fünfte Major-Gewinnerin im Feld des WTA-Tour-500-Turniers in Bad Homburg – dazu ist die Vorfreude auf Supertalent Mirra Andreeva groß.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bianca Andreescu kommt auch auf Rasen gut zurecht

Die Rasensaison ist offiziell eröffnet – und die Vorfreude auf die Bad Homburg Open (22. bis 29. Juni) steigt! Elf Tage vor Beginn des aufgewerteten WTA 500 Turniers gibt es jetzt eine weitere tolle News zu vermelden: Bianca Andreescu, US Open-Siegerin von 2019, wird mit einer Wildcard in der Qualifikation an den Start gehen. Im Kurpark hatte die ehemalige Nummer vier der Welt 2022 im Finale gestanden und dort in einem hochklassigen Match über 2:41 Stunden erst gegen die spätere WTA-Weltmeisterin Caroline Garcia verloren.

Andreescu: "Super Stimmung" – auch French Open-Halbfinalistin Andreeva dabei!

Die stehenden Ovationen der begeisterten Zuschauer auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Courthinterließen auch bei Andreescu Eindruck. „Dieses Turnier fühlt sich aus vielerlei Gründen an wie eines der 1000er-Kategorie. Stimmung und Atmosphäre sind einfach super“, schwärmte die Kanadierin, die in wenigen Tagen 24 Jahre alt wird.

Andreescu ist damit eine von fünf Grand-Slam-Champions mit insgesamt acht Major-Titeln, die bei der vierten Edition der Bad Homburg Open aufschlagen werden. Die Tennisfans können sich unter anderem auf die amtierende Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova, Turnierbotschafterin Angelique Kerber (drei Grand Slam-Titel), die zweimalige Australian Open-Gewinnerin Victoria Azarenka, die ehemalige Nummer eins Caroline Wozniacki sowie die frischgebackene French Open-Halbfinalistin Mirra Andreeva freuen. Dem kürzlich erst 17 Jahre alt gewordenen Supertalent trauen viele Experten den Sprung nach ganz oben zu. Derzeit belegt sie Weltranglistenplatz 23.