Andy Murray - Challenger statt Australian Open

Andy Murray wird seine Saison 2021 voraussichtlich bei einem ATP-Challenger-Turnier in Italien beginnen. Zu den Australian Open konnte der Brite wegen eines positiven Corona-Tests nicht rechtzeitig anreisen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2021, 15:30 Uhr

© Getty Images Andy Murray wird seine Saison 2021 in Italien beginnen

Da steht der Name des dreifachen Major-Siegers Andy Murray also auf der Enry List für das zweite ATP-Challenger-Turnier im italienischen Biella. Schmucklos eingerahmt zwischen dem russischen Weltenbummler Evgeny Donskoy und dem italienischen Aufsteiger Lorenzo Musetti. Gerüchteweise hatte Murray schon in dieser Woche einen Start in Quimper (Frankreich) überlegt, die Organisatoren wären dem Schotten auch entgegen gekommen und hätten ihm einige Extrawünsche erfüllt. Murray aber entschied sich dann doch, zuhause in Großbritannien zu bleiben.

Nun sieht es aber danach aus, dass er sich nach Italien aufmacht, zur zweiten Veranstaltung in Biella, die am 15. Februar starten soll. Eigentlich wollte Andy Murray da gerade in die zweite Woche der Australian Open gehen, was allerdings nach den 2020 gezeigten Leistungen eher unwahrscheinlich gewesen wäre. Als einer der bestimmenden Spieler des letzten Jahrzehnts hatte Murray von den Veranstaltern zwar eine Wildcard bekommen, konnte diese aber nicht wahrnehmen - weil er einen positiven Corona-Test abgeliefert hatte. Und deshalb nicht mehr rechtzeitig aus der Quarantäne gekommen wäre.