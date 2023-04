Andy Murray: French Open ja – aber wirklich wichtig: Wimbledon!

Auch wenn die Saison auf Sand für ihn so gar nicht rund läuft: Andy Murray hat die French Open im Blick, viel wichtiger ist dem Briten aber das Turnier in Wimbledon. Dort hat er noch viel vor...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 22:54 Uhr

Andy Murray will vor seinem Karriereende sehr gerne noch einmal bei den French Open spielen. Seit 2017 hat Murray nur einmal bei den French Open gespielt. Doch bei aller Lust auf Paris. Noch mehr im Fokus hat der Brite Wimbledon. Murray glaubt sogar daran, das Turnier in London noch einmal gewinnen kann.

In den letzten Jahren waren seine Auftritte auf der roten Asche überschaubar. "Ich würde gerne in Paris spielen, einfach weil ich nicht weiß, ob ich noch einmal die Gelegenheit bekommen werde, wieder zu spielen. Solange ich mich fit und gesund fühle, würde ich es gerne versuchen", sagte Murray zu "Eurosport".

In Wimbledon will er dann aber richtig angreifen. Dort ist Murray dreimaliger Finalist und hat zweimal gewonnen. Zudem stand Murray vier weitere Male im Wimbledon-Halbfinale bei Wimbledon: "Ich habe auch Ambitionen, um Wimbledon-Titel zu kämpfen und ich weiß, dass das heute hier sitzend wahrscheinlich nicht realistisch klingt, aber ich glaube, dass das möglich ist", so Murray weiter.