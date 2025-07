Wimbledon: Iga Swiatek komplettiert das Viertelfinale

Iga Swiatek hat als achte und letzte Frau das Viertelfinale in Wimbledon erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 21:18 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht im Wimbledon-Viertelfinale

Iga Swiatek darf weiterhin von ihrem ersten Triumph in Wimbledon träumen! Die fünffache Grand-Slam-Siegerin erreichte am Montagabend mit einem klaren Zweisatzerfolg über die Dänin Clara Tauson das Viertelfinale. Swiatek setzte sich nach 65 Minuten Spielzeit souverän mit 6:4 und 6:1 durch.

Den besseren Start auf Court 1 erwischte Tauson, die im Achtelfinale gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina gewonnen hatte. Die 22-Jährige führte rasch mit 3:1, danach fand Swiatek aber immer besser in die Partie und gewann den ersten Satz folgerichtig mit 6:4. Im zweiten Satz kam von einer sichtlich angeschlagenen Tauson dann kaum noch Gegenwehr.

Im Viertelfinale bekommt es Swiatek mit Liudmila Samsonova zu tun. Die an Position 19 gesetzte Russin gab im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz ab. Neben Swiatek und Samsonova erreichten am Montag in der unteren Hälfte noch Mirra Andreeva und Belinda Bencic die Runde der letzten Acht.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen