Wimbledon: Iga Swiatek auf Kurs, Aus für Ex-Champions Rybakina und Krejcikova

Wimbledon-Mitfavoritin Iga Swiatek hat den Einzug ins Achtelfinale der All England Championships geschafft. Die fünffache Major-Siegerin schlug Danielle Collins in zwei Sätzen. Titelverteidigerin Barbora Krejcikova ist ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 18:39 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek gewann das mit einiger Spannung erwartete Duell gegen die US-Amerikanerin mit 6:2, 6:3 und steht damit im Achtelfinale von Wimbledon. Bislang war der Rasen für die Polin kein allzu erfolgsversprechender Untergrund - gemessen an ihren sonstigen Erfolgen, mit dem Viertelfinale 2023 als bestem Ergebnis. In 2025 aber kam die ehemalige Weltranglisten-Erste mit dem Finale in Bad Homburg im Rücken nach London.

“In diesem Jahr macht das mehr Spaß. Ich hatte einige Trainings, in denen der Ball auf mich gehört hat. Das ist neu für mich auf Rasen”, scherzte Swiatek.

Zu einem anvisierten Treffen mit einer ehemaligen Siegerin in Wimbledon kommt es jedoch nicht: Elena Rybakina, die Gewinnerin in 2022, verlor etwas überraschend gegen Clara Tauson mit 6:7 (6), 3:6.

Navarro spielt nun gegen Andreeva

Auf bittere Art und Weise ausgeschieden ist auch die aktuelle Titelverteidigerin Barbora Krejcikova: Die Tschechin, zu Beginn des Jahres wieder mal mit Rückenproblemen außer Gefecht, unterlag der Weltranglisten-Zehnten Emma Navarro mit 6:2, 3:6 und 4:6. Krejcikova hatte dabei mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und brach zum Ende des dritten Satzes in Tränen aus. Sie bäumte sich zwar noch mal auf, Navarro aber serviert sich am Ende sicher zum Sieg. “Wir haben heute nicht unser bestes Tennis gespielt”, so Navarro.

Navarro, die zuletzt ebenfalls keine allzu guten Ergebnisse vorweisen konnte, trifft nun auf Mirra Andreeva: Die junge Russin spielte sich bislang ohne Probleme durchs Turnier und gewann auch ihr Drittrundenspiel gegen Hailey Baptiste sicher mit 6:3, 6:1.

Weiter auch: Liudmila Samsonova nach einem 6:2, 6:3 gegen Daria Kasatkina. Sie trifft auf Jessica Bouzas Maneiro, die Dayana Yastremska mit 6:1, 2:6, 6:3 schlug.

