Wimbledon: Andreeva fertigt Navarro ab, Samsonova feiert Viertelfinal-Premiere

Mirra Andreeva und Liudmila Samsonova sind am Montag ohne Satzverlust ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 19:32 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva jubelt über den Einzug ins Viertelfinale

Mirra Andreeva hat in Wimbledon zum ersten Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale erreicht. Der 18-jährige Youngster setzte sich am Montag gegen die an Position zehn gesetzte Emma Navarro überraschend glatt mit 6:2 und 6:3 durch. Andreeva blieb im Südwesten Londons damit weiterhin ohne Satzverlust.

Andreeva gab auf dem Centre Court zwar das erste Game ab, gewann danach aber die nächsten fünf Spiele und wenig später auch den ersten Satz. Die Weltranglistensiebte dominierte das Spielgeschehen auch im zweiten Durchgang und verwandelte nach 75 Minuten ihren ersten Matchball zum klaren Zweisatzerfolg.

Andreeva nun gegen Bencic

Im Viertelfinale bekommt es Andreeva mit Belinda Bencic zu tun. Die Schweizerin hatte sich in ihrer Achtelfinalpartie gegen Ekaterina Alexandrova in zwei engen Sätzen durchgesetzt.

Am unteren Ende des Tableaus zog Liudmila Samsonova in die Runde der letzten Acht ein. Die 26-Jährige schlug die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro mit 7:5 und 7:5 und erreichte damit - ebenfalls ohne Satzverlust - das erste Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere. In diesem trifft sie auf Iga Swiatek oder Clara Tauson.

