Wimbledon 2025: Tag 9 - Laura for the win!

Der neunte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Und alle deutschen Augen sind auf den Centre Court gerichtet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 23:56 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat heute eine Mammutaufgabe vor sich

Match des Tages: Aryna Sabalenka (BLR/1) vs, Laura Siegemund

Heute ist es also so weit, Aryna Sabalenka darf sich endlich mit dem Spielwitz von Laura Siegemund auseinandersetzen und zeigen, ob sie eine Antwort auf das Ballgefühl und die taktischen Finessen der Deutschen hat. Aryna ist bislang mit soliden Ergebnissen durchgekommen, aber wenn sie jemand aus der Bahn werfen kann, dann ist … sie das eigentlich selbst. Oder aber Laura Siegemund.

Upset-Alert: Karen Khachanov (RUS/17) vs. Taylor Fritz (USA/5)

Ja, hat denn niemand auf das Head-to-Head geschaut? Da führt doch der Karen mit 2:0. Da wollen wir doch nicht so kleinlich sein und bemängeln, dass die beiden Matches schon fast nicht mehr wahr sind: 2020 beim ATP Cup (wer erinnert sich nicht an den schnuckeligen Wettbewerb?), ein paar Monate davor in Shanghai. Taylor wird es ganz sicher noch auf seiner Festplatte haben. Ob das aber zum Zitterarm reicht?

Honorable Mentions: Tommy Haas und Babsi Schett

Ja, die Legenden und -innen heben wieder an, leider nur im Doppel. Denn niemand ist fitter als Tommy Haas und Barbara Schett. Aber dann halt so! Babsi spielt mit Mark Woodforde gegen Martina Navratilova und Nenad Zimjonic. Und Tommy hat mit Felix Lopez im bestaussehenden Männerdoppel seit mindestens letztem Jahr den Familienbetrieb Bryan ausgefasst.

Ein Dach über dem Kopf: Alcaraz, Norrie, Anisimova

Außer den bereits erwähnten Krachern Sabalenka-Siegemund und Fritz-Khachanov sind ja nur noch zwei weitere Spiele überdacht angesetzt: Auf dem Centre jenes zwischen Carlos Alcaraz und Cam Norrie. Und auf Court 1 spielen als zweite Partie nach 14 Uhr MESZ Amanda Anisimova und Anastasia Pavlyuchenkova.

Man spricht Deutsch:

Die Augen gehen hier eindeutig auf Court 7: Dort treten nämlich hintereinander die beiden Finalisten der Junioren von Roland-Garros an. Zunächst im zweiten Match nach 12 Uhr MESZ Max Schönhaus gegen den Brasilianer Luis Guto Miguel, danach Niels Mcdonald gegen Keaton Hance aus den USA.

Hier der Spielplan für den Dienstag