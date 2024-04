Andy Murray kommt um OP herum - Comebacktermin noch unklar

Andy Murray braucht offenbar keine Operation nach seiner erneuten Verletzung. Wann er auf die Tour zurückkehren kann, ist aber unsicher.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 13:30 Uhr

Murray hatte sich bei den Miami Open am Knöchel verletzt und musste daraufhin auch das aktuell laufende Turnier in München absagen.

Wie die BBC mit Bezug auf Murrays PR-Team berichtet, scheint die Reha allerdings gut voranzugehen.

"Die letzte Nachricht von Andy ist, dass er den Gehstiefel ausgezogen hat und nicht am Knöchel operiert wird", heißt es. Und weiter: "Seine Reha verläuft gut, und er hofft, bald wieder auf dem Platz aufschlagen zu können. Einen Termin für die Rückkehr in den Wettkampf hat er noch nicht."

Was das für Murrays Plan, seine Karriere im Sommer zu beenden, bedeutet, ist ebenfalls unklar. Dass der Schotte die Sandplatzsaison verpassen wird, scheint klar - aber wird er bis zum für ihn wichtigsten Saisonteil, der Rasensaison, rechtzeitig fit? Ein finaler Auftritt in Wimbledon, das er 2013 und 2016 gewonnen hat, war natürlich im großen Abschiedsszenario Murrays enthalten.

Andy Murray: Wird er für Wimbledon und Olympia fit?

Erst vor wenigen Wochen hatte Murray angedeutet, dass er im Sommer den Absprung vom Tennis plant. Einen Olympiastart (ab 26. Juli) hatte er hierbei noch im Auge, nach dem Wimbledonturnier (ab 1. Juli).

Nach seinem Verletzung in Miami hatte Murray direkt klargestellt, dass er noch mal zurückkehren werde. "Ich werde dann mit einer Hüfte und ohne Knöchelbänder zurückkehren, wenn die Zeit reif dafür ist", schrieb er vor zwei Wochen auf Instagram.

Murray hatte sich 2019 an der Hüfte operieren lassen, nachdem er zwei Jahre lang große Probleme damit hatte. Ein Karriereende war quasi beschlossene Sache. Murray aber kehrte noch im Sommer mit teils künstlicher Hüfte zurück, erst im Doppel und Mixed, dann auch im Einzel. Zuletzt hatte er sich wieder in den Top 50 festgesetzt.

Der Jahresbeginn 2024 lief für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten aber bescheiden. In Australien gewann er kein Match, seinen ersten Sieg holte er in Doha. In Miami dann zog er in Runde 3 ein und spielte sein Match gegen Tomas Machac trotz der erlittenen Verletzung bis zum bitteren Ende fertig.