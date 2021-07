Andy Murray: Mit Vollbart und Tank Top zum dritten Olympia-Gold?

Der zweimalige Olympia-Goldmedaillen-Gewinner im Einzel, Andy Murray, trainiert schon hoch motiviert auf den Hartplätzen von Tokio.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2021, 21:23 Uhr

Zugegeben: Die Wahrscheinlichkeit, das Andy Murray zu seinen zwei bereits erspielten Olympischen Goldmedaillen in London (2012) und Rio de Janeiro (2016) noch eine dritte in Tokio hinzufügen wird können, ist mehr als gering und befindet sich beziffert wahrscheinlich im ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aber die Motivation und der Wille ist beim Schotten vorhanden, wie man auf den Bildern aus dem Ariake Tennis Park sehen kann - Holzfäller-Vollbart und Tank Top inklusive. Es gibt eben derzeit wichtigere Dinge, als sich um das Aussehen zu kümmern - trainieren zum Beispiel.

Trotz des Fehlens von Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer und vielen anderen Top-Spielern ist der Reigen der Sieganwärter dennoch beachtlich. Der dreifache Grand-Slam-Champion wird sich immerhin in einem Draw gemeinsam mit Spitzenathleten wie Alexander Zverev, Daniil Medvedev und nicht zuletzt Topfavoriten Novak Djokovic wiederfinden. Die klare Drittrunden-Niederlage in Wimbledon gegen Denis Shapovalov verheißt nicht unbedingt Gutes für den aktuell Weltranglisten-104. Aber wenn jemand in den letzten Jahren ein echtes Kämpferherz gezeigt hat, dann Andy Murray.

Übrigens: Bereits erwähnter Novak Djokovic hat sich bereits Richtung Fernost aufgemacht, wie ein aktueller Post auf Twitter beweist. Allen Unkenrufen zum Trotz wird der 20-fache Major-Sieger vollen Kurs auf den „Kalender-Golden-Slam“ setzen.