Andy Murray: "Novak ist besser als Roger und Rafa"

Andy Murray ist in diesen Tag mal wieder ein Vielspieler. Ob Davis Cup oder Turniere: Sir Andy hat auch im Herbst weiter große Lust auf Tennis. Da wird der Brite natürlich auch oft zu den "Big 3" gefragt. Und Murray ist besonders von Novak Djokovic, den er schon seit Jugendtagen gut kennt, begeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 20:35 Uhr

Andy Murray sagt, dass das Niveau, das Novak Djokovic in diesem Stadium seiner Karriere konstant abliefert, unerreicht ist: "Die Motivation und Energie, weiterhin zu gewinnen und auf diesem Niveau zu spielen, ist brillant. Von allen, Roger, Rafa, hatten sie alle lange Karrieren, aber sicherlich hat keiner von ihnen, denke ich, auf dem Niveau gespielt, auf dem Novak in dieser Phase seiner Karriere konstant ist", so Murray

Für Murray selbst läuft das Tennisjahr durchwachwen. Zu Beginn des Jahres erreichteer bei den Australian Open die dritte Runde und kam in Doha ins Finale. Auf dem Weg dahin konnte er unter anderen Alexander Zverev schlagen.

Murray hadert mit der eigenen Saison

Danach konnte er aber nicht an diese Leistungen anknüpfen. Die French Open spielte er nicht und verlor er in Wimbledon und bei den US Open jeweils in der zweiten Runde. Immerhin konnte er drei Challenger-Titel gewinnen. In der Weltrangliste kehrte Murray in die Top-50 zurück und steht nun auf Platz 41. "Ich hätte mir gewünscht, dass das Jahr besser gelaufen wäre. Es gab einige gute Momente, aber auch einige harte Niederlagen. Es war ein Auf und Ab. Vor ein paar Wochen habe ich meine höchste Platzierung seit der Hüftoperation erreicht. Das ist positiv und zeigt, dass ich, auch wenn es nicht so schnell geht, wie ich es mir gewünscht hätte, immer noch in die richtige Richtung gehe", so Murray, der auch noch einmal bei den Olympischen Spielen antreten will.

Bei den Zhuhai Open unterlag er im Achtelfinale Aslan Karatsev in drei Sätzen. Mit der britischen Davis-Cup-Mannschaft konnte Murray das Finalticket für Malaga, wo vom 21. bis 26. November die Davis-Cup-Endrunde ausgetragen wird, allerdings buchen.