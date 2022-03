Andy Murray spendet gesamtes Preisgeld – bis zum Jahresende

Andy Murray gibt alles – auf dem Platz sowieso. Nun aber gibt er tatsächlich alles. Und zwar all sein Preisgeld, das er bis zum Jahresende erspielen wird. In einem dreiteiligen Post auf Twitter meldete sich der Schotte zu Wort.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 20:45 Uhr

Jeder Erfolg ab jetzt für die Ukraine: Andy Murray

Am Dienstagabend hat Andy Murray via Twitter eine große Geste gezeigt. In mehreren Posts kündigt der dreimalige Grand-Slam Champion an, sein gesamtes Preisgeld zum Wohle ukrainischer Kinder spenden zu wollen – und zwar bis zum Jahresende.

„Kinder in der Ukraine brauchen Frieden – jetzt.“

Übersetzt schreibt Murray: „Über 7,5 Millionen Kinder sind durch den eskalierenden Konflikt in der Ukraine gefährdet, also arbeite ich mit der UNICEF an der Bereitstellung dringender medizinischer Hilfsgüter, um bei der frühkindlichen Entwicklung zu helfen.“

Im zweiten Post heißt es: „Die lebenswichtige Bildung geht weiter, daher arbeitet UNICEF daran, vertriebenen Kindern den Zugang zum Lernen zu ermöglichen und den Wiederaufbau beschädigter Schulen sowie Ersatzgeräte und -möbel zu unterstützen.“

Im dritten Post kommt Murray dann zum Preisgeld: „Ich werde meine Einnahmen aus meinem Preisgeld für den Rest des Jahres spenden, aber jeder in Großbritannien kann die humanitäre Hilfe von UNICEF unterstützen, indem er für unseren Aufruf spendet und diesem Link folgt - https://unicef.uk/am_ukraine. Kinder in der Ukraine brauchen Frieden – jetzt.“

Einen erschöpft über den Court schleichenden Andy Murray wird man also zukünftig mit anderen Augen sehen. Wieder an der Seite von Coach Ivan Lendl wird der 34-Jährige rennen, fluchen und schwitzen. Einerseits für sich und seine Leidenschaft – andererseits für all die Kinder in der Ukraine.