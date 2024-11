Andy Murray und Coco Gauff machen Halloween unter sich aus

An Halloween haben auch die (Ex-)Tennisstars wieder mal alles gegeben. Allen voran Andy Murray.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 07:33 Uhr

Andy Murray

Andy Murray hat wohl den besten Humor unter den Tennisprofis. Britisch-trocken - und gerne auf eigene Kosten.

Legendär sein Weihnachtsfoto mit dem “Ugly-Christmas-Pulli”, das die Tennisgemeinde jährlich zurecht feiert.

Oder das als Drachen in Vorbereitung auf Wimbledon.

Oder das als “Anchorman”.

Nun hat Murray wieder einen rausgehauen - passend zu Halloween. Diesmal als Clown. “Ich hoffe, ihr alle habt so viel Spaß an Halloween wie ich”, postete Murray also als grimmig dreinschauender Clown. Oder wie ein User ironisch kommentierte: “Du bist an einem dunklen Ort gelandet seit deinem Rücktritt, Andy.”

CoCo Gauff mit “Deadpool”-Tanzeinlage

Kaum weniger beeindruckend indes: die Verkleidung von CoCo Gauff im “Deadpool”-Kostüm, inklusive Tanzeinlage.

Für die US-Amerikanerin geht es allerdings noch seriös weiter im Vergleich zu Tennis-Rentner Murray: Gauff spielt aktuell bei den WTA Finals in Riad und trifft dort heute auf Jessica Pegula.