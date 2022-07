tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

Anett Kontaveit und Bernarda Pera im Finale von Hamburg

Die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit aus Estland und die formstarke US-Amerikanerin Bernarda Pera spielen um den Titel beim WTA-Turnier in Hamburg.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 15:08 Uhr

© Getty Images Anett Kontaveit

Kontaveit gewann ihr Halbfinale gegen die Russin Anastasia Potapova 6:3, 7:5 und greift nach dem ersten Turniersieg unter dem deutschen Trainer Torben Beltz, einst Erfolgscoach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber.

Pera setzte sich gegen die Belgierin Maryna Zanevska 6:2, 6:4 durch, für die Nummer 81 im WTA-Ranking war es bereits der elfte Sieg in Serie. Pera hatte in der vergangenen Woche das Sandplatzturnier in Budapest gewonnen - im Alter von 27 Jahren war es ihr erster Titel auf der WTA-Tour.

Als letzte Deutsche war Andrea Petkovic am Donnerstag ausgeschieden. Die 34-Jährige aus Darmstadt gab gegen Kontaveit beim Stand von 0:6, 0:2 wegen einer Adduktorenverletzung auf.