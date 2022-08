Angelique Kerber ist schwanger - US-Open-Absage folgt

Angelique Kerber ist schwanger - das berichtet die Bild-Zeitung. Sie wird damit die anstehenden US Open verpassen. Kerber hat die Meldung nun auch selbst bestätigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 12:29 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber

Ja herzlichen Glückwunsch, Angelique Kerber! Wie die in Sportsachen immer gut informierte Bild-Zeitung berichtet, erwartet die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin im Frühjahr 2023 ihr erstes Kind.

Kerber ist mit dem Fitnessunternehmer Franco Bianco liiert. Angeblich habe sie die US Open zunächst noch spielen wollen, sich nach dem Trainingsrückstand aber für eine Absage entschieden.

Sie hat seit ihrem Wimbledon-Aus kein Turnier mehr bestritten: Hier war Kerber in der dritten Runde gegen Elise Mertens ausgeschieden.

Angelique Kerber vor Rücktritt?

Ist das nun auch das Karriere-Ende für die 34-Jährige? Angeblich nicht, denn die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris sei noch ein großer Traum, heißt es weiter. In Rio hatte Angie in 2016 die Silbermedaille geholt.

Insgesamt hat die Kielerin drei Grand-Slam-Turniere für sich entschieden: 2016 die Australian Open und US Open, 2018 das Turnier von Wimbledon. 2016 stand die zudem auf Platz 1 der Tennisweltrangliste.

Aktuell ist Kerber jedoch nur noch auf Platz 52 notiert.

"Zwei gegen eins ist nicht fair"

Mittlerweile hat Kerber die Meldung bestätigt. "Ich wollte die US Open wirklich gerne spielen. Habe aber dann befunden, dass zwei gegen eins nicht fair ist", scherzte sie. Und erklärte auch, dass Flushing Meadows so oft in ihrer Karriere ein Wendepunkt gewesen sei: 2011, als sie ihre Karriere neu gestartet hatte (damals kam Kerber völlig überraschend ins Halbfinale) und 2016 mit dem Sieg und dem Erklimmen der Weltranglistenspitze.

Konkret versprach Kerber nicht, dass sie zurückkehren werde, deutete dies allerdings indirekt an, indem sie formulierte, "nun eine Weile" nicht dabei zu sein und "nicht um die Welt zu reisen".

Gut möglich, dass sich Kerber eine mögliches Karriereende auch offenhalten will.